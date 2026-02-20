Umbria Top alla Slow Wine Fair 2026 | 17 cantine associate nella rassegna bolognese

Umbria Top, in occasione della Slow Wine Fair 2026, si presenta con 17 cantine associate, confermando la propria presenza per il quarto anno consecutivo. La manifestazione si svolge a Bologna dal 22 al 24 febbraio e richiama produttori e appassionati di vino da tutta Italia. Quest’anno, la partecipazione si concentra ancora di più sulla promozione delle pratiche sostenibili e sulla valorizzazione dei vini umbri. Le cantine porteranno in fiera le ultime annate, attirando visitatori interessati alle novità del settore. La rassegna attira sempre più attenzione tra gli operatori del vino.

“Slow Fair rappresenta un’importante occasione - spiega Massimo Sepiacci, presidente di UmbriaTop - per valorizzare il territorio umbro attraverso il racconto delle sue cantine e delle pratiche di produzione virtuose, nel rispetto della filosofia Slow, basata su sostenibilità, autenticità e qualità. La manifestazione rappresenta un momento strategico per il comparto vitivinicolo regionale, non solo come occasione di incontro con operatori, buyer e professionisti del settore, ma anche come appuntamento di riferimento nel calendario nazionale, collocandosi tra i principali eventi in Italia prima di Vinitaly", conclude.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Tenute Lu Spada conferma la propria partecipazione alla Slow Wine Fair 2026 Leggi anche: Il Consorzio Vini di Romagna rinnova la sua presenza a Wine Paris 2026 con dieci cantine associate Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Umbria top alla Slow Wine Fair a Bologna; La nuova Slow Week tra giovani cuochi e ricette della tradizione. Umbria Top Wines, al via stagione delle fiere internazionaliUmbria Top Wines, la cooperativa che riunisce la maggioranza delle aziende vitivinicole umbre, inaugura il calendario 2025 delle attività di promozione internazionale partecipando a quattro importanti ... ansa.it Vino, Umbria Top alla fiera di DüsseldorfUmbria Top torna protagonista a ProWein 2025, in programma a Düsseldorf dal 16 al 18 marzo, con due appuntamenti di rilievo organizzati in collaborazione con Ice - Agenzia per la promozione all'estero ... ansa.it Umbria Top è pronta a brindare al 2026 con uno sguardo internazionale! La cooperativa delle cantine umbre inaugura un anno strategico di relazioni e nuove opportunità partecipando a #WineParis & Vinexpo Paris Paris Expo Porte de Versailles - facebook.com facebook