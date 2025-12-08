Consorzio di bonifica Romagna Occidentale | al via le elezioni per il mandato 2026-2030
Dal 10 al 14 dicembre i consorziati della Romagna Occidentale saranno chiamati a rinnovare il Consiglio d’Amministrazione del Consorzio di bonifica per il mandato 2026-2030. Sono oltre 115.000 i cittadini proprietari di fabbricati o terreni nel comprensorio consortile che potranno votare, purché. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
