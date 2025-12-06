Bonifica le elezioni del consorzio | Anni straordinari forse irripetibili Settanta cantieri oltre 130 milioni
E’ fondamentale il ruolo dei consorzi di bonifica nella gestione delle acque. Di qui l’importanza delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di amministrazione del Consorzio di Bonifica della Pianura di Ferrara, in programma sabato 13 dicembre dalle 9 alle 19 e domenica 14 dicembre dalle 9 alle 17. Ieri pomeriggio in Camera di Commercio è stata presentata la lista ’Insieme per la Bonifica’, guidata dal presidente uscente Stefano Calderoni, che comprende candidati di tutte le categorie produttive (commercio, artigianato, industria, agricoltura, cooperazione). Al voto sono chiamati tutti i proprietari di immobili, in regola con il pagamento dei contributi consortili, residenti nella nostra provincia e nei comuni bolognesi di San Giovanni in Persiceto, Baricella e Molinella e nei comuni ravennati di Alfonsine e Conselice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
