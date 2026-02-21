Consiglio comunale Anastasi | Stop alle varianti urbanistiche | bisogna puntare sul nuovo Pug
Il presidente del consiglio comunale di Catania, Sebastiano Anastasi, ha inviato una nota ufficiale il 20 febbraio 2026 per chiedere di mettere fine alle varianti urbanistiche temporanee. La richiesta nasce dalla preoccupazione che queste modifiche compromettano il futuro del nuovo piano regolatore. Anastasi ha sottolineato la necessità di concentrarsi sullo sviluppo del nuovo Pug, che prevede un piano più stabile e strategico per la città. La decisione potrebbe influenzare le prossime scelte dell’amministrazione.
Il presidente del Consiglio comunale, Sebastiano Anastasi, scrive al Sindaco e alla Giunta: "Non è coerente procedere con scelte frammentarie a pochi mesi dall'adozione del nuovo Piano Urbanistico Generale" Una svolta importante per il nuovo piano urbanistico. Attraverso una nota ufficiale protocollata il 20 febbraio 2026 e indirizzata al Sindaco e alla giunta, il presidente del consiglio comunale di Catania, Sebastiano Anastasi, ha sollecitato formalmente l’Amministrazione comunale a voler evitare la trasmissione al Consiglio comunale di ulteriori varianti urbanistiche al vecchio Piano regolatore generale (Prg) in attesa del debutto del nuovo Pug (Piano urbanistico generale). 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
