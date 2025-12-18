Arezzo interrogazioni e scelte urbanistiche in Consiglio comunale | dal porta a porta alla variante di via Tiziano

Il Consiglio comunale di Arezzo del 18 dicembre 2025 è stato caratterizzato da un dibattito ricco e articolato, tra interrogazioni dei consiglieri, approvazioni di importanti delibere e proteste del Comitato Zona Giotto. Tra i temi al centro della seduta, le novità sul porta a porta e le modifiche urbanistiche in via Tiziano, riflettendo le sfide e le tensioni di una città in evoluzione.

© Lortica.it - Arezzo, interrogazioni e scelte urbanistiche in Consiglio comunale: dal porta a porta alla variante di via Tiziano Comitato Zona Giotto protesta Seduta intensa quella del Consiglio comunale di Arezzo del 18 dicembre 2025, aperta da un ampio spazio dedicato alle interrogazioni dei consiglieri e proseguita con l'approvazione del bilancio di previsione e della variante urbanistica di via Tiziano. Le prime interrogazioni, presentate da Michele Menchetti e Alessandro Caneschi, riceveranno risposta scritta: la prima riguarda le potature e i tagli di alberi effettuati nel 2024, la seconda l'immobile di via Filzi, dopo le dichiarazioni del sindaco su un accordo raggiunto con l'istituto di credito coinvolto. Valentina Sileno ha chiesto chiarimenti sull'aumento del costo delle luci votive deciso da Arezzo Multiservizi.

