Il presidente del consiglio comunale Anastasi | Solidali anche con la popolazione di Niscemi

Il presidente del consiglio comunale Anastasi ha chiamato alla solidarietà. In un messaggio pubblico, ha ringraziato chi ha lavorato durante i giorni difficili del ciclone Harry, che ha colpito anche Niscemi. Anastasi ha invitato la comunità a sostenere chi sta soffrendo e a mostrare vicinanza alla popolazione colpita.

Quella di quest'anno è un’edizione speciale, nel segno del Giubileo agatino che celebra il novecentesimo anniversario del ritorno delle reliquie della Patrona da Costantinopoli. Le reliquie di Sant'Agata furono, infatti, trafugate da Catania nel 1040 dal generale bizantino Giorgio Maniace e portate a Costantinopoli per farsi perdonare dall'imperatore. Dopo 86 anni di "esilio", nel 1126, i soldati Gisliberto e Goselmo, su ordine della Santa apparsa in sogno, riportarono le spoglie a Catania. Il vescovo Maurizio, consapevole dell'importanza storica e spirituale di quel ritorno, ordinò che tutti gli abitanti partecipassero alla processione a piedi nudi e vestiti di bianco, un segno di purezza e devozione.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su Niscemi culmine

Nel quadro delle iniziative natalizie promosse dalla presidenza del consiglio comunale di Catania, si svolgeranno due pranzi solidali nei giorni 18 e 19 dicembre.

Oggi, nel consiglio comunale di Arienzo, si è tenuta l’elezione del nuovo presidente del consiglio, in sostituzione di Antonio Rivetti dimissionario.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Niscemi culmine

Argomenti discussi: Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 157; Consiglio dei Ministri n. 158 - ANCE; Incontro con il Presidente del Parlamento europeo; Andrea Tomei nuovo presidente del consiglio comunale.

Il presidente del Consiglio Comandini, 'il 2026 sarà l'anno della legge statutaria'(di Marzia Piga) (ANSA) - CAGLIARI, 03 FEB - Il 2026 sarà l'anno della nuova legge Statutaria della Sardegna per riequilibrare la bilancia dei rapporti tra la Regione autonoma e lo Stato centrale. E' ... msn.com

Il Dem Matarrelli è il nuovo presidente del Consiglio regionale della PugliaAntonio Matarrelli è il nuovo presidente del Consiglio regionale della Puglia. Rispettando gli accordi e le previsioni della vigilia, senza sorprese, il Dem è stato eletto a ricoprire la seconda caric ... foggiatoday.it

È online il nuovo appuntamento di DonnePA, questa volta con Formez PA e ancora sull’importanza della formazione alla parità di genere nella Pubblica Amministrazione. E dopo la nostra intervista al Presidente Giovanni Anastasi e alla Direttrice generale Pat - facebook.com facebook

Sul tema della #formazione alla equità di #genere, il terzo appuntamento della #rubrica #DonnePA di #lentepubblica ha visto come protagonisti due dirigenti di @FormezPA la Direttrice Generale Patrizia Ravaioli e il Presidente Giovanni Anastasi lentepubblic x.com