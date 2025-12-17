Decarbonizzazione del trasporto aereo Il patto tra istituzioni e industria per il Net Zero

Il 4° Congresso Annuale della Fondazione Pacta ha acceso i riflettori sulla decarbonizzazione del trasporto aereo, sottolineando l'importanza di un impegno condiviso tra istituzioni e industria. Pierluigi Di Palma, presidente Enac, ha evidenziato come nessun attore possa affrontare da solo questa grande sfida, evidenziando la necessità di un patto collettivo per raggiungere il Net Zero. Un momento cruciale per riflettere sulle strategie e le collaborazioni fondamentali per un futuro sostenibile.

© Formiche.net - Decarbonizzazione del trasporto aereo. Il patto tra istituzioni e industria per il Net Zero "Nessun attore, da solo, può guidare la transizione". Con queste parole Pierluigi Di Palma, presidente Enac e del Comitato Istituzionale Pacta, ha aperto il 4° Congresso Annuale della Fondazione Pacta, dedicato alla sfida della decarbonizzazione del trasporto aereo. L'incontro, dal titolo "Gate to Sustainability – Boarding for Net Zero", ha riunito istituzioni, imprese e mondo accademico per discutere strategie e investimenti necessari a centrare gli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050. Vannia Gava, viceministra dell'Ambiente, ha indicato la rotta: "La transizione ecologica deve essere pragmatica e creare valore.

Patto per la decarbonizzazione del trasporto aereo

