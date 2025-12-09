il campo largo il pd pensa al congresso ma inciampa sulle riforme

Il Partito Democratico si concentra sulla preparazione del prossimo congresso, previsto per dicembre, mentre le discussioni sulle riforme continuano a essere in secondo piano. Secondo fonti interne, l’attenzione principale rimane l’organizzazione dell’assemblea nazionale, con alcune voci che ipotizzano un possibile congresso anticipato. Un momento cruciale per il futuro del partito, tra sfide interne e strategie politiche.

"Tutti continuano a derubricarlo, ma stanno ancora pensando al congresso anticipato", confida chi è informato riguardo alle intenzioni dell’entourage della segretaria Elly Schlein in vista dell’assemblea nazionale del Pd di domenica 14 dicembre all’Auditorium Antonianum di Roma. Ipotesi di showdown peregrina. Ma che a quanto pare terrebbe banco in queste ore al Nazareno. Lo dimostrano le rese dei conti interne che tengono banco nelle realtà locali del partito, dalla Campania alla Toscana. E lo suffragano le ansie e le indeterminatezze del Pd tanto rispetto all’investitura della premiership, contesa anzitutto dal 5 Stelle Giuseppe Conte, che alla gestione della campagna referendaria sulla riforma della giustizia e le sue successive implicazioni relative alla legge elettorale e ancor più alla riforma sul premierato propugnata dal centrodestra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net