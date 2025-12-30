Il Pd impegnato in faide interne e giochi di potere | Pietro Bartolo si è dimesso

Pietro Bartolo si è dimesso dal Partito Democratico, segnando la fine di un percorso politico all’interno del partito. Dopo aver ricoperto il ruolo di segretario regionale, la sua uscita riflette le tensioni e le dinamiche interne che caratterizzano il PD. La decisione di Bartolo rappresenta un momento importante nel panorama politico regionale e nazionale, evidenziando le sfide e le complessità delle relazioni interne al partito.

Tanto tuonò che piovve. Dopo aver lasciato la segreteria regionale, Pietro Bartolo ha detto "addio" al Partito Democratico. "Non ci sono più le condizioni politiche", taglia corto l'ex eurodeputato. "Nel Pd siciliano si continua a litigare", Bartolo lascia la segreteria regionaleDimissioni.

