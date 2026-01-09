Dal congresso alle Provinciali | il Pd si prepara alle nuove sfide Lombardi punta sulle donne | FOTO

Il Partito Democratico casertano si appresta a affrontare nuove sfide, passando dal congresso alle prossime elezioni provinciali. Con un focus sul rinnovamento e sull'innovazione, la leadership lombarda sottolinea l'importanza di coinvolgere le donne per rafforzare il ruolo del partito nel territorio. Un percorso volto a consolidare il progetto politico e a rispondere alle esigenze della comunità locale.

Un Partito democratico casertano pronto a voltare pagina, puntando su un profilo innovativo e su una leadership che guarda con decisione al rinnovamento. È lo scenario che si va delineando all’indomani della presentazione della mozione congressuale, che apre ufficialmente la fase conclusiva di un. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

