Dal congresso alle Provinciali | il Pd si prepara alle nuove sfide Lombardi punta sulle donne | FOTO

Il Partito Democratico casertano si appresta a affrontare nuove sfide, passando dal congresso alle prossime elezioni provinciali. Con un focus sul rinnovamento e sull'innovazione, la leadership lombarda sottolinea l'importanza di coinvolgere le donne per rafforzare il ruolo del partito nel territorio. Un percorso volto a consolidare il progetto politico e a rispondere alle esigenze della comunità locale.

Un Partito democratico casertano pronto a voltare pagina, puntando su un profilo innovativo e su una leadership che guarda con decisione al rinnovamento. È lo scenario che si va delineando all’indomani della presentazione della mozione congressuale, che apre ufficialmente la fase conclusiva di un. 🔗 Leggi su Casertanews.it

PD - Lombardi presenta il ‘suo modello’ di partito: circoli, linea chiara e amministratori. Obiettivo provinciali, Graziano: un tavolo anche regionale su Caserta. Camusso ... - 21:12:09 Circoli, amministratori e una linea politica chiara: Stefano Lombardi presenta il suo modello di Partito Democratico in una conferenza stampa nel corso della quale ha illustrato la mozione un ... casertafocus.net