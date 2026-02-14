Conferenza stampa Runjaic pre Udinese Sassuolo | Zaniolo ha bisogno di tempo sugli errori di Solet…

Kosta Runjaic ha parlato oggi in conferenza stampa prima della partita tra Udinese e Sassuolo, spiegando che Nicolò Zaniolo ha bisogno di più tempo per adattarsi. Il tecnico ha anche commentato gli errori di Solet, sottolineando che la squadra sta lavorando per migliorare. Durante l'incontro con i giornalisti, Runjaic ha detto che il giocatore francese sta affrontando una fase di inserimento e ha espresso fiducia nella crescita del suo gruppo. La partita si giocherà domani alle ore 20:45 allo stadio Friuli.

Milan, cosa c’è dietro il rinnovo di Tomori. Dalla figura di Allegri a quel rischio calcolato, tutti i retroscena sulla firma dell’inglese Calciomercato Milan, Tare pesca in Spagna: doppio baby colpo! Quali giocatori potrebbero sbarcare in Italia Girelli lascia la Juventus Women? Clamoroso scenario in casa bianconera, ecco dove potrebbe giocare Diomande incanta mezza Europa ma.Svelato il futuro del talento del Lipsia: un top club si è tirato indietro, ecco dove giocherà Infortunio McTominay, arriva il verdetto sulla sua convocazione per Roma Napoli: la decisione di Conte! Conferenza stampa Runjaic pre Udinese Sassuolo: «Zaniolo ha bisogno di tempo, sugli errori di Solet. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Conferenza stampa Runjaic pre Udinese Sassuolo: «Zaniolo ha bisogno di tempo, sugli errori di Solet…» Conferenza stampa Runjaic pre Udinese Pisa: «Zaniolo ha sentito un fastidio al ginocchio» Nella conferenza stampa di Kosta Runjaic in vista di Udinese Pisa, il tecnico dei friulani ha illustrato le condizioni della squadra e le strategie per il prossimo match. Conferenza stampa Runjaic pre Lecce Udinese: «Ci dispiace per Davis, il nostro obiettivo è di rimanere in Serie A». Poi l’annuncio su Zaniolo Runjaic si presenta in conferenza stampa e parla della squadra prima della partita di domani. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Udinese, sabato la conferenza stampa di Runjaic pre-Lecce; Udinese, Runjaic: Partita difficile. Dal 1? gioca Bayo, Zaniolo entrerà in campo; Udinese, data e ora della conferenza stampa di Runjaic pre-Sassuolo; Conferenza stampa Runjaic pre Lecce Udinese: Ci dispiace per Davis, il nostro obiettivo è di rimanere in Serie A. Poi l'annuncio su Zaniolo. Udinese, inizia la conferenza di Runjaic pre Sassuolo14.20 - L'Udinese affronterà domenica alle ore 12:30 il Sassuolo al Bluenergy Stadium per la venticinquesima giornata di Serie A. In conferenza. tuttomercatoweb.com Runjaic: Grande stima per il Sassuolo. Zaniolo ha bisogno di tempo per recuperareVuole dimenticare la sconfitta di Lecce e il match contro il Sassuolo dell'andata, mister Kosta Runjaic, che presenta così la gara casalinga agli uomini di Grosso: Domenica non è stata una partita se ... tuttosport.com #Udinese, contro il #Sassuolo può arrivare la 50esima presenza in #SerieA per #Zarraga facebook Udinese-Sassuolo affidata a Ferrieri Caputi! Designata l'arbitra per la sfida di domenica udinese.it/news/squadra/u… x.com