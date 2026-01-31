Conferenza stampa Fabregas pre Como Atalanta | Abbiamo bisogno di mettere più benzina per vincere Per fare punti contro queste squadre…

Cesc Fabregas si presenta in conferenza stampa alla vigilia di Como-Atalanta e non nasconde le difficoltà. Il centrocampista spagnolo dice che serve più energia e determinazione per vincere questa partita e ottenere punti contro una squadra forte come l’Atalanta. Parla di dover spingere di più e di mettere in campo tutto quello che ha, senza nascondersi. La sfida è importante per il prossimo turno di Serie A, e Fabregas sa che la squadra deve migliorare se vuole fare risultato.

Sassuolo, assalto a Konoplya dello Shakhtar. Ma la certezza è Berardi: polverizzato un record con il gol contro il Pisa Calciomercato Milan: Maignan rinnova, arrivano novità importanti su Mateta! Gli ultimi sviluppi non lasciano dubbi Calciomercato Genoa: anticipato il riscatto di Ostigard, occhi su Villalba. Ma c’è un addio, tutti i movimenti rossoblù Massolin Inter: accordo trovato per il centrocampista ma.Svelato il piano dei nerazzurri! Cosa succederà Calciomercato Torino: colpo Kulenovic, l’attaccante è arrivato in Italia! La formula, le cifre e i dettagli dell’affare Conferenza stampa Fabregas pre Como Atalanta: «Abbiamo bisogno di mettere più benzina per vincere. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Conferenza stampa Fabregas pre Como Atalanta: «Abbiamo bisogno di mettere più benzina per vincere. Per fare punti contro queste squadre…» Approfondimenti su Como Atalanta Conferenza stampa Fabregas pre Como Bologna: «Loro una grande squadra, promessa per l’Europa? Rispondo così, e sul mercato…» Cesc Fabregas ha presentato la sfida tra Como e Bologna, analizzando la forza dell’avversario e le prospettive di stagione. Conferenza stampa Fabregas pre Como Torino: «Rientra Addai, ma in panchina, con Morata dobbiamo essere attenti! Su Baturina…» Nella conferenza stampa di vigilia di Como Torino, Cesc Fabregas ha commentato le condizioni dei suoi giocatori, annunciando il rientro di Addai in panchina. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Como Atalanta Argomenti discussi: Serie A, domani il Como 1907 riceve il Torino al Sinigaglia. Le parole in conferenza stampa di mister Cesc Fabregas; Fabregas pre Como-Torino: Toro squadra esperta, Baroni grande allenatore; Lariosport.it; Fabregas carica il Como: Attenzione massima e mai mollare. Conferenza stampa Fabregas pre Como Torino: le dichiarazioni del tecnico dei lariani alla vigilia del match di campionato contro i granataConferenza stampa Fabregas pre Como Torino: le dichiarazioni del tecnico dei lariani alla vigilia del match di campionato contro i granata La conferenza stampa di Cesc Fabregas alla vigilia di Como To ... calcionews24.com Como, Fabregas: Morata e Addai molto vicini a rientrareLa foto di me in aereo? Come tutti gli allenatori del mondo riguardavo la partita, per le giocate offensive e difensive. Abbiamo software e applicazioni che ti agevolano, per capire cosa si può fare ... fantacalcio.it Il #Como sarà la nuova #Atalanta Per Michele #Plastino non è un’esagerazione: il club ha una struttura societaria solida e un ottimo allenatore come Fabregas. Sta ripercorrendo il cammino dei bergamaschi e le basi per durare nel tempo ci sono tutte. x.com La curva Como sta preparando Una grandissima coreografia a Como - Atalanta - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.