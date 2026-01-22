Conferenza stampa Mourinho post Juve Benfica | Abbiamo fatto una grande partita ma dovevamo fare gol Esco da qui con grande orgoglio Juventus? I più forti al mondo sono così

Dopo la partita tra Juventus e Benfica nella settima giornata di Champions League 202526, José Mourinho ha commentato l'incontro in conferenza stampa. L'allenatore ha evidenziato la prestazione della sua squadra, sottolineando il dato positivo dell'impegno mostrato, anche se ha rimarcato la mancanza di gol. Le sue parole riflettono un senso di orgoglio e rispetto verso la squadra avversaria, riconoscendo la forza della Juventus.

José Mourinho ha parlato in conferenza stampa dopo Juve Benfica, valida per la settima giornata di Champions League 202526. ULTIMA PARTITA COL REAL MADRID PER LA QUALIFICAZIONE – «Quando giochi lo fai per vincere, non cambia niente. Sappiamo che è il Real Madrid, che abbiamo limiti. La parola sfortuna.Devi fare gol e giocare come abbiamo giocato, dominare come abbiamo dominata, avere il coraggio che abbiamo avuto. Devi poi tradurlo in fare gol e vincere, altrimenti apri la porta alla sofferenza.

