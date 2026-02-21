Conero | Parco Nazionale a rischio? Rinnovo a febbraio 11 consiglieri

Il Consiglio regionale delle Marche ha deciso di rinnovare a febbraio i membri del comitato che gestisce il Parco del Conero, dopo mesi di attese e tensioni. La scelta coinvolge 11 consiglieri, mentre il futuro dell’area protetta resta incerto. Le discussioni si concentrano sulla gestione e sulla tutela dell’ambiente naturale del promontorio, che ogni anno attira migliaia di visitatori. La decisione finale potrebbe influenzare le politiche ambientali della regione nei prossimi anni.

Cono d’Ombra sul Conero: Tra Rinnovo e la Lunga Attesa del Parco Nazionale. Il futuro del Parco del Conero è nuovamente al centro del dibattito politico e amministrativo delle Marche. Il 26 febbraio prossimo è fissata la scadenza del Consiglio direttivo dell’Ente Parco, aprendo uno scenario di rinnovamento che vede, al momento, la possibile riconferma di Luigi Conte alla presidenza. La sua candidatura, tuttavia, è ancora soggetta alla valutazione del consiglio uscente e, in ultima istanza, alla decisione del Presidente della Giunta regionale, Francesco Acquaroli. Questo passaggio amministrativo si inserisce in un contesto più ampio, quello della trasformazione del Parco da area protetta regionale a Parco Nazionale, un obiettivo che sembrava a portata di mano, ma che continua a scontrarsi con ostacoli burocratici e politici.🔗 Leggi su Ameve.eu

