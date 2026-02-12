Un Solo Mare Festival – Il programma di domani venerdì 13 febbraio Auditorium Parco della Musica 11-15 febbraio

Domani a Roma si tiene la prima edizione di “Un Solo Mare”, un festival che celebra il mare e la sua importanza. All’Auditorium Parco della Musica, alle 20, si svolgerà “L’Orchestra del Mare: un viaggio di ritorno”, un concerto insolito con strumenti fatti con i legni delle barche dei migranti di Lampedusa. Sul palco ci saranno anche il maestro Nicola Piovani, Alessio Boni che leggerà passi di Rumiz, e le orchestre Pessoa e dei Popoli. È la prima volta che questa musica nasce per raccontare storie di mare e di migrazione

UN SOLO MARE Festival 11-15 febbraio 2026 Prima edizione Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone Gli appuntamenti di domani Per la prima volta a Roma "L'Orchestra del Mare: un viaggio di ritorno" Concerto con strumenti costruiti con i legni delle barche dei migranti di Lampedusa Con la partecipazione straordinaria del Maestro Nicola Piovani Letture di Alessio Boni, tratte da Memoria del legno di Paolo Rumiz Con la partecipazione dell'Orchestra Pessoa e della Piccola Orchestra dei Popoli Fino a domenica 15 febbraio 2026 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone prende il via la prima edizione di Un Solo Mare, un nuovo Festival prodotto dalla Fondazione Musica per Roma che intende celebrare il mare, patrimonio condiviso e risorsa insostituibile.

