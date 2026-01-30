Al via la collaborazione tra Parco del Conero e GIFOS in materia di sicurezza

Questa mattina, a Sirolo, è stata annunciata una nuova collaborazione tra il Parco del Conero e G.I.F.O.S. L’obiettivo è migliorare la sicurezza e sensibilizzare visitatori e operatori sulla tutela del patrimonio naturale. Si tratta di un passo importante per prevenire incidenti e garantire un’esperienza più sicura nelle aree protette.

Firmata la convenzione triennale: formazione, protezione civile e tutela della biodiversità al centro dell'accordo. SIROLO – La tutela del patrimonio naturale necessita di accrescere la cultura della sicurezza in tutti i suoi aspetti. Da questa convinzione è nata l’idea di sottoscrivere una convenzione tra l’Ente Parco Regionale del Conero e il G.I.F.O.S. Gruppo Interforze Formatori Osservatori per la Sicurezza. L'accordo, siglato dai rispettivi rappresentanti legali, il Presidente dell’Ente Parco Regionale dl Conero Luigi Conte e il Presidente del G.I.F.O.S. Alfredo Agostinelli, sancisce l'avvio di una collaborazione strategica di durata triennale volta a unire le forze su due fronti complementari: la conservazione ambientale e la formazione professionale sulla sicurezza.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Approfondimenti su Parco del Conero G.I.F.O.S

Il Parco regionale dei Castelli Romani ha avviato una collaborazione scientifica con il CNR IRET, sancita da un protocollo d'intesa.

Il Comune di Falconara Marittima e il Parco del Conero promuovono un incontro per approfondire le abitudini e il ruolo del lupo nel contesto contemporaneo.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Parco del Conero G.I.F.O.S

Argomenti discussi: Al via la collaborazione tra CSI Modena e AD Consulting con focus su sport e territorio; F1, al via una collaborazione tra Indra Group e il team Alpine; Albano celebra gli 800 anni di San Francesco: al via una collaborazione tra Diocesi, associazioni e comunità; Bassa Romagna, al via la collaborazione per il plurilinguismo tra il Liceo di Lugo e le scuole dell'infanzia comunali.

Al via in Sicilia la collaborazione permanente tra Aiom, Senior Italia Federanziani e la rete oncologicaL’Assessorato alla Sanità, AIOM e Senior Italia FederAnziani si impegnano a lavorare insieme per migliorare il livello d’assistenza dei malati sull’isola. La decisione è stata presa durante un meeting ... quotidianosanita.it

F1, al via una collaborazione tra Indra Group e il team AlpineRoma, 26 gen. (Adnkronos) - Indra Group, multinazionale spagnola leader nei settori della tecnologia e della difesa, annuncia un accordo di collaborazione con il team francese di Formula 1 Bwt Alpine ... lanuovasardegna.it

Al via la collaborazione tra Parco del Conero e G.I.F.O.S in materia di sicurezza che ha previsto la firma di una convenzione triennale sui temi della formazione, protezione civile e tutela della biodiversità al centro dell'accordo. L'accordo, siglato dai rispettivi ra - facebook.com facebook