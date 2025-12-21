Natale con l' influenza focus con il primario di Malattie Infettive | Non va sottovalutata complicanze gravi anche tra i giovani

L'influenza invernale può manifestarsi con sintomi variabili, tra cui febbre, dolori e disturbi gastrointestinali. Recenti casi evidenziano come questa condizione possa coinvolgere anche giovani, con complicanze serie se non adeguatamente monitorate. Il primario di Malattie Infettive sottolinea l'importanza di non sottovalutare il rischio, soprattutto durante le festività natalizie. È fondamentale prestare attenzione ai segnali e consultare un medico in caso di sintomi prolungati o gravi.

Brividi, febbre alta e dolori diffusi sono i sintomi più noti, ma l’influenza che sta circolando in queste settimane si presenta spesso anche con disturbi gastrointestinali importanti: febbre sotto i 38 gradi, ma forte dissenteria, nausea e vomito che possono protrarsi per giorni, lasciando. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: Malattie rare, un meeting con focus sulle nuove sfide tra diagnosi e gestione Leggi anche: Influenza, pediatria con il tutto esaurito. Il primario: “Diversi casi con la polmonite” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Natale con l'influenza, focus con il primario di Malattie Infettive: Non va sottovalutata, complicanze gravi anche tra i giovani. Influenza, scatta l'allarme per Natale: «Baci, abbracci e regali, ci sarà un milione di contagi». Quando è previsto il picco - Come ogni inverno è arrivata l'influenza, e tra cene aziendali di Natale, aperitivi con gli amici e momenti di socialità, il contagio è dietro l'angolo. leggo.it

Influenza e variante K, gli invitati al pranzo di Natale che nessuno vuole: ecco come riconoscere i sintomi iniziali e il punto sui contagi in Lombardia - L’allerta dell’immunologo Pregliasco: “La variante K ha sette mutazioni che la rendono capace di eludere il sistema immunitario”. ilgiorno.it

Influenza, la variante K travolge l'Europa: in Italia 800mila casi in 7 giorni, allarme per Natale. Chi è a rischio e come si previene - 2026 entra nel suo momento più intenso, gli esperti stanno monitorando la diffusione della variante K del virus dell'influenza A/H3N2, un ... msn.com

#Influenza, #Pregliasco: “nella settimana di #Natale un milione di casi” - facebook.com facebook

#Influenza, #Pregliasco: “nella settimana di #Natale un milione di casi” x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.