Concorso Notai | File segreto con nomignoli scatta l’indagine

Un file con nomignoli associati ai candidati ha scatenato un’indagine sul concorso per notai. La scoperta ha sollevato sospetti di irregolarità e favoritismi tra i partecipanti. La questione, già sotto osservazione, ha portato le autorità a verificare la provenienza e il contenuto del documento. Le indagini si concentrano su eventuali pratiche scorrette durante le prove. La vicenda rischia di influenzare il percorso di chi aspira alla professione. La procura ha disposto ulteriori accertamenti.

«Genio», «Fenomeno», «Papa»: al concorso per notai pubblicati online per errore i nomi dei candidati con accanto nomignoli e giudizi inappropriati. Cosa è successoIl sito del Consiglio nazionale del Notariato ha pubblicato accidentalmente un documento con nomi e commenti inappropriati sui candidati al concorso per notai.

Il caso del concorso notai: pubblicato file con appunti e giudizi inappropriati sui candidatiIl file pubblicato sui candidati che hanno superato le prove scritte del concorso per notai nel 2024 ha suscitato polemiche.

