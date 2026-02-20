Il caso del concorso notai | pubblicato file con appunti e giudizi inappropriati sui candidati
Il file pubblicato sui candidati che hanno superato le prove scritte del concorso per notai nel 2024 ha suscitato polemiche. La causa è la presenza di appunti e giudizi inappropriati che mettono sotto accusa alcuni candidati. Tra i commenti si leggono osservazioni discutibili e valutazioni poco professionali, che hanno generato scontento tra gli interessati. La diffusione di questo documento ha acceso un dibattito sulla trasparenza e i criteri adottati durante la selezione. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti, che chiedono chiarimenti ufficiali.
Sta facendo discutere il file con i candidati che hanno superato le prove scritte del concorso per notai del 2024. Sul sito del Consiglio nazionale del notariato è stato infatti pubblicato, e poi rimosso dopo pochi minuti, un documento Excel dove, accanto ai partecipanti, erano segnati commenti e giudizi inappropriati come «carina», «graziato», «salvato», «fenomeno». Diverse persone l’hanno però visionato e salvato prima che venisse tolto dalla rete, e così gli screenshot hanno cominciato a girare su blog e social generando commenti, accuse alla commissione che l’ha compilato (composta da sei professori universitari, nove magistrati e nove notai) e annunci di ricorsi.🔗 Leggi su Lettera43.it
