Il caso del concorso notai | pubblicato file con appunti e giudizi inappropriati sui candidati

Il file pubblicato sui candidati che hanno superato le prove scritte del concorso per notai nel 2024 ha suscitato polemiche. La causa è la presenza di appunti e giudizi inappropriati che mettono sotto accusa alcuni candidati. Tra i commenti si leggono osservazioni discutibili e valutazioni poco professionali, che hanno generato scontento tra gli interessati. La diffusione di questo documento ha acceso un dibattito sulla trasparenza e i criteri adottati durante la selezione. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti, che chiedono chiarimenti ufficiali.