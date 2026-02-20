Il sito del Consiglio nazionale del Notariato ha pubblicato accidentalmente un documento con nomi e commenti inappropriati sui candidati al concorso per notai. Tra le annotazioni si trovano soprannomi come

Il documento pubblicato sul sito del Consiglio nazionale del Notariato è stato poi rimosso. L’esame scritto per il concorso da notaio si è svolto nel novembre del 2024. Nei prossimi giorni si svolgeranno le prove orali. Nel frattempo, sul file Excel con i risultati degli scritti sono comparsi, accanto ai nomi dei candidati, diversi appunti e nomignoli. La commissione composta da sei docenti universitari, nove magistrati e nove notai ha fatto sapere che il file è stato pubblicato per errore. Peccato che il download sia stato rapidissimo e in men che non si dica la notizia degli appunti inappropriati accanto ai nomi degli aspiranti notai ha iniziato a fare il giro dei social.🔗 Leggi su Vanityfair.it

«Genio», «Fenomeno», «Papa»: al concorso per notai pubblicati online per errore i nomi dei candidati con accanto nomignoli e giudizi inappropriati. Cosa è successo

