Opacità nel concorso per autisti del 118 il Pd presenta un esposto nelle 9 Procure dell' Isola
Il Partito Democratico della Sicilia ha depositato un esposto nelle 9 Procure dei capoluoghi di provincia dell’Isola sulla selezione degli autisti soccorritori del 118, un bando da circa 15 milioni, con 759.530 euro di ricavi previsti per la società aggiudicataria del servizio di selezione e per. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
