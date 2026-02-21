Con le sue poesie Auden nato a York nel Regno Unito il 21 febbraio del 1907 cercò una risposta ai drammi del suo tempo

Auden, nato a York nel 1907, scrisse poesie per affrontare le tensioni del suo tempo. La sua opera riflette il desiderio di trovare conforto in momenti difficili, come la Seconda guerra mondiale. Un esempio è il celebre componimento

«F ermate tutti gli orologi, isolate il telefono, fate tacere il cane.». Sono le parole iniziali di Funeral Blues di W. H. Auden, tra i più grandi poeti del Novecento. Nato in Inghilterra sotto il segno dei Pesci, visse un’esistenza da viaggiatore inquieto. Oroscopo dell’anno 2026: le previsioni per i 12 segni zodiacali X Leggi anche › Il Tema Natale di Lucio Dalla, Pesci eclettico e poetico Lasciò presto il suo Paese per cercare una libertà più grande, prima nella poesia, poi in Usa, infine in se stesso. La sensibilità dei Pesci si fonde all’intensità dell’ascendente Scorpione. Mercurio è il radar che cerca negli altri qualcosa di assoluto, qualcuno per colmare la distanza tra sé e il mondo.🔗 Leggi su Iodonna.it

Meghan Markle prepara il suo ritorno nel Regno Unito dopo quasi 4 anni: ecco il motivo del viaggio con il principe HarryMeghan Markle si prepara a tornare nel Regno Unito dopo quasi quattro anni, accompagnata dal principe Harry.

Nel Regno Unito vietano la pubblicità del cibo spazzatura ai bambini: quando succederà da noi?Il Regno Unito ha deciso di vietare la pubblicità del cibo spazzatura rivolta ai bambini, un passo importante nella lotta all'obesità infantile.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.