Comune green Cinquanta piante dal Consorzio
A Camaiore, il Comune ha aggiunto cinquanta nuove piante al parco Iqbal Masih, grazie alla donazione del Consorzio di Bonifica Toscana Nord. Durante un sopralluogo, le autorità hanno verificato la piantumazione di lecci, aceri campestri e tigli, che migliorano l’aspetto dell’area verde frequentata da molte famiglie. Questa iniziativa mira a rendere il parco più accogliente e a promuovere la tutela dell’ambiente locale. La presenza di nuove piante si nota già tra le aiuole.
A Camaiore crescono il verde e la qualità della vita. Nel parco Iqbal Masih a Lido di Camaiore, Comune e Consorzio di Bonifica Toscana Nord hanno effettuato un sopralluogo congiunto per la messa a dimora degli ultimi alberi donati dal Consorzio: 50 nuove piante – venti lecci, dieci aceri campestri e venti tigli – che arricchiscono il patrimonio ambientale cittadino e rafforzano un’area verde molto amata da famiglie e residenti. Una parte delle essenze è già stata collocata nel parco, contribuendo a renderlo ancora più accogliente, ombreggiato e resiliente. "La consegna di cinquanta nuove piante al Comune rappresenta un altro passo concreto nel percorso che il Consorzio sta portando avanti insieme ai territori – dice il presidente del Consorzio, Dino Sodini – piantare nuovi alberi non è solo un gesto simbolico significa investire nella sicurezza idraulica, nella qualità dell’ambiente, nell’aria che respiriamo e nella bellezza dei nostri paesaggi.🔗 Leggi su Lanazione.it
Atti vandalici al Cardeto, abbattute sette piante: la denuncia contro ignoti sporta dal ComuneIl Comune di Ancona ha denunciato alle autorità il danneggiamento di sette piante nel parco urbano del Cardeto, attribuito a ignoti.
Consorzio dei taxi, no alla seconda licenza proposta dal Comune: “Non vale la pena”Il Consorzio dei taxi di Bergamo dice no alla proposta del Comune di concedere una seconda licenza.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Nella via degli alberelli 78 piante messe a dimora con i bambini delle scuole; Camaiore sempre più verde con il Consorzio di bonifica. Donati e messi a dimora 50 alberi: lecci, aceri e tigli.
Cinquanta piante messe a dimora: Avanti cosìComune e volontari al lavoro, nel weekend green messi a dimora 50 nuovi alberi. L’iniziativa, naturalmente, è stata promossa nell’ambito della Festa nazionale dell’albero cui l’amministrazione ... ilgiorno.it
Il Comune green taglia piante secolari in corso XXII Marzo: Sono inadatteSui tavoli della Commissione mobilità è approdata la questione abbattimento alberi fra corso XXII Marzo e viale Corsica. Mettiamoci il cuore in pace, la morìa ci sarà. Non subito, ha precisato ... ilgiornale.it
Gangi, il comune ed Enel Green Power Italia hanno sottoscritto un accordo strategico per la realizzazione del nuovo Parco Eolico di Monte Zimmàra, un intervento di rilevanza primaria per lo sviluppo della produzione di energia rinnovabile nel territorio comun - facebook.com facebook
Emmanuel Macron: "Serve debito comune Ue per difesa, green e AI: se non siamo potenza, ci spazzano via" x.com