comune green cinquanta piante dal consorzio

A Camaiore, il Comune ha aggiunto cinquanta nuove piante al parco Iqbal Masih, grazie alla donazione del Consorzio di Bonifica Toscana Nord. Durante un sopralluogo, le autorità hanno verificato la piantumazione di lecci, aceri campestri e tigli, che migliorano l’aspetto dell’area verde frequentata da molte famiglie. Questa iniziativa mira a rendere il parco più accogliente e a promuovere la tutela dell’ambiente locale. La presenza di nuove piante si nota già tra le aiuole.

A Camaiore crescono il verde e la qualità della vita. Nel parco Iqbal Masih a Lido di Camaiore, Comune e Consorzio di Bonifica Toscana Nord hanno effettuato un sopralluogo congiunto per la messa a dimora degli ultimi alberi donati dal Consorzio: 50 nuove piante – venti lecci, dieci aceri campestri e venti tigli – che arricchiscono il patrimonio ambientale cittadino e rafforzano un’area verde molto amata da famiglie e residenti. Una parte delle essenze è già stata collocata nel parco, contribuendo a renderlo ancora più accogliente, ombreggiato e resiliente. "La consegna di cinquanta nuove piante al Comune rappresenta un altro passo concreto nel percorso che il Consorzio sta portando avanti insieme ai territori – dice il presidente del Consorzio, Dino Sodini – piantare nuovi alberi non è solo un gesto simbolico significa investire nella sicurezza idraulica, nella qualità dell’ambiente, nell’aria che respiriamo e nella bellezza dei nostri paesaggi.🔗 Leggi su Lanazione.it

