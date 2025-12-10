Atti vandalici al Cardeto abbattute sette piante | la denuncia contro ignoti sporta dal Comune
Il Comune di Ancona ha denunciato alle autorità il danneggiamento di sette piante nel parco urbano del Cardeto, attribuito a ignoti. La segnalazione, presentata dal dirigente del Servizio verde, architetto Roberto Panariello, evidenzia un atto vandalico che ha provocato l'abbattimento delle piante nel territorio comunale.
ANCONA – Questa mattina il Comune di Ancona, attraverso il dirigente del Servizio verde, architetto Roberto Panariello, ha presentato denuncia ai Carabinieri del nucleo forestale di Ancona per l’abbattimento di sette piante che sono state segate da ignoti nel parco urbano del Cardeto, nella zona. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
