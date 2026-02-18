Juve Como che tegola per Fabregas | Nico Paz squalificato per il match in programma sabato allo Stadium! I dettagli

Nico Paz salta la partita tra Juve e Como di sabato allo Stadium a causa di una squalifica. La motivazione è un cartellino giallo ricevuto durante l’ultima partita, che gli impedirà di scendere in campo. La squalifica colpisce il giovane talento argentino, considerato uno dei più promettenti della rosa. La sua assenza potrebbe influenzare le strategie di Fabregas, che dovrà trovare soluzioni alternative. La sfida si preannuncia ancora più importante senza uno dei protagonisti principali. I tifosi attendono di vedere come reagirà la squadra.

Juve Como perde uno dei protagonisti più attesi, con il talento argentino che salta la sfida dello Stadium per squalifica dopo il giallo rimediato. Il recupero della ventiquattresima giornata di Serie A tra Milan e Como ha emesso un verdetto disciplinare pesante che si proietta direttamente sul prossimo turno di campionato, condizionando le scelte degli allenatori. Durante la sfida andata in scena a San Siro, infatti, il direttore di gara ha estratto un cartellino giallo all’indirizzo di Nico Paz. L’ammonizione ha un peso specifico enorme per le sorti della formazione lariana: il talentuoso trequartista argentino figurava nella lista dei diffidati e, di conseguenza, il provvedimento farà scattare inesorabilmente la squalifica automatica per una giornata da parte del Giudice Sportivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

