La Commissione Europea ha fatto perquisire la sede europea di Temu

La Commissione Europea ha disposto la perquisizione della sede europea di Temu, piattaforma di e-commerce cinese con sede a Dublino. L'operazione si inserisce in un'indagine in corso, evidenziando l'attenzione dell'UE sulle pratiche commerciali delle aziende straniere operanti nel mercato europeo.

La Commissione Europea ha ordinato la perquisizione della sede europea dell'e-commerce cinese Temu, che si trova a Dublino, in Irlanda. La decisione arriva nell'ambito di un'indagine circa possibili violazioni delle norme comunitarie riguardo alle sovvenzioni ricevute da Paesi extraeuropei, in questo caso specifico dalla Cina. L'organo esecutivo dell'Unione ritiene che la piattaforma abbia violato il Regolamento UE in materia, che permette di indagare le aziende che traggono vantaggi competitivi da finanziamenti governativi. La notizia del possibile intervento negli uffici irlandesi di Temu era trapelata mercoledì, ed è stata confermata ieri da un portavoce ufficiale della Commissione.

