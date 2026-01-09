Politica di coesione Ue la visione di Fitto | Flessibile e radicata nei territori per rafforzare l’Europa

Il ministro Fitto presenta una nuova visione della politica di coesione dell’UE, definendola moderna, flessibile e profondamente radicata nei territori. Questo approccio mira a rafforzare l’Europa, promuovendo sviluppo sostenibile e opportunità condivise, con l’obiettivo di favorire una crescita equilibrata e inclusiva su tutto il continente.

Roma, 9 gennaio 2026 – Una politica di coesione "moderna, flessibile e radicata nei territori" come leva per rafforzare l'Europa e costruire sviluppo e opportunità per tutti. È da questa visione, rilanciata dal vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto, che si apre il primo capitolo del 2026, un anno che si annuncia cruciale per le politiche di coesione, anche alla luce del confronto in corso sul futuro bilancio europeo 2028-2034, destinato a ridefinire priorità e risorse disponibili. Nei prossimi mesi, come spiega Fitto in un post su X, proseguirà il lavoro avviato nel 2025 per affrontare le principali sfide delle regioni europee, puntando su una governance che valorizzi le specificità locali.

Fitto: "Modernizzare l Coesione Ue rimanendo fedeli ai suoi valori" - Il vicepresidente della Commissione Ue: "In un mondo che cambia rapidamente, lo status quo non è un'opzione" (ANSA) ... ansa.it

La politica di coesione europea della Campania investe su digital, deep, green e bio tech PR Campania FESR e Europa Campania - facebook.com facebook

Il bando è rivolto a Comuni, Unioni di Comuni e Città Metropolitane interessati a rafforzare la propria capacità amministrativa nella gestione dei fondi europei e della politica di coesione, attraverso un percorso strutturato di accompagnamento e sperimentazi x.com

