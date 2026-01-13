sicurezza nuovi poliziotti destinati alla questura e al commissariato di chiusi

A partire da gennaio, 3.500 nuovi poliziotti entreranno in servizio in tutto il paese, tra cui destinatari della questura e del commissariato di Chiusi. Questi rinforzi mirano a rafforzare la presenza delle forze dell'ordine e migliorare la sicurezza pubblica. L'integrazione di nuove risorse rappresenta un passo importante per garantire un presidio più efficace del territorio e rispondere alle esigenze della comunità.

di Laura Valdesi SIENA "Sono 3500 i nuovi poliziotti che assumeranno il servizio nei prossimi giorni di gennaio. Salgono così complessivamente a 42.500 gli operatori delle forze di polizia assunti dall'inizio del mandato di questo Governo a dimostrazione del forte, costante e crescente impegno per garantire sempre migliori condizioni di legalità e sicurezza nelle nostre città", spiega il Viminale. Che dunque annuncia un'infornata di divise che andranno a potenziare le questure e i commissariati di tutta Italia, compresi quelli di Siena, unitamente alle varie specialità. Sanando però in molti casi solo le (tante) carenze di organico ancora presenti.

