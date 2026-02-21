commenti sessisti e giudizi inappropriati scoppia la bufera sul concorso per notai

Un nuovo episodio di commenti sessisti e giudizi inappropriati ha scatenato polemiche intorno al concorso per notai. Durante le prove, alcuni partecipanti sono stati etichettati con termini come “fenomeno” o “genio”, mentre altre osservazioni si sono concentrate sull’aspetto fisico, come “carina” o “graziata”. Le parole usate riflettono un atteggiamento superficiale e poco rispettoso nei confronti dei candidati, alimentando il dibattito sulla serietà del processo di selezione.

C’è il «fenomeno», il «genio», il «candidato garibaldino». Ma anche quella «carina» e i «graziati» in varie materie, chi sul commerciale, chi sul civile. Sono le note poste a margine dei nomi degli aspiranti notai che hanno superato le prove scritte nel novembre del 2024, prossimi a sostenere l’orale per l’abilitazione alla professione. Un file Excel destinato a restare ad uso interno alla commissione e che invece è finito per errore sul sito del Consiglio Nazionale del notariato per alcuni minuti, sufficienti a fare scoppiare un caso su uno dei concorsi pubblici più difficili e ambiti, che richiede anni di studio, facendo emergere dubbi sulla trasparenza delle prove scritte e sull’imparzialità delle correzioni.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Concorso per notai, graduatoria online con commenti sessisti e irriguardosi. Bufera e minacce di ricorsiIl concorso per notai ha scatenato una forte polemica dopo che sono emersi commenti sessisti e irrispettosi sulla graduatoria online.

Concorso notai, finisce in Rete la graduatoria con giudizi inappropriati dei commissariLa pubblicazione della graduatoria del concorso notai ha scatenato polemiche online, poiché alcuni giudizi dei commissari sono apparsi inappropriati.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.