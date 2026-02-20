Concorso notai finisce in Rete la graduatoria con giudizi inappropriati dei commissari
La pubblicazione della graduatoria del concorso notai ha scatenato polemiche online, poiché alcuni giudizi dei commissari sono apparsi inappropriati. Tra i commenti, spiccano soprannomi come
Dal "graziato", "è carina", "fenomeno" fino ad accostare i candidati a Sant'Emanuele o Santa Caterina. Sono soltanto alcune delle annotazioni inserite al fianco di diversi nomi di candidati al concorso notarile che hanno superato la prova scritta nel novembre 2024. A loro a breve il compito di sostenere l'orale. Il file è stato pubblicato sul sito del Consiglio nazionale del notariato ma online è finita la versione con gli appunti degli esaminatori. Commenti sessisti, valutazioni inopportune e addirittura paragoni ai santi: in molti ora si interrogano sull'imparzialità della commissione, composta da docenti, magistrati e notai che, secondo alcuni, avrebbero usato tali espressioni anche per nascondere presunti favori in caso di superamento della prova da parte del candidato.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
«Genio», «Fenomeno», «Papa»: al concorso per notai pubblicati online per errore i nomi dei candidati con accanto nomignoli e giudizi inappropriati. Cosa è successoIl sito del Consiglio nazionale del Notariato ha pubblicato accidentalmente un documento con nomi e commenti inappropriati sui candidati al concorso per notai.
