Concorso per notai graduatoria online con commenti sessisti e irriguardosi Bufera e minacce di ricorsi

Il concorso per notai ha scatenato una forte polemica dopo che sono emersi commenti sessisti e irrispettosi sulla graduatoria online. Le opinioni offensive includono apprezzamenti superficiali come “carina”, ma anche giudizi sprezzanti come “merito graziato” o “geniale”, con riferimenti alla religione. Sono arrivate minacce di ricorsi legali da parte di candidati e associazioni, che chiedono chiarimenti sulle modalità di valutazione. La vicenda ha acceso un acceso dibattito pubblico sulla trasparenza e il rispetto nei concorsi pubblici.

Roma, 20 febbraio 2026 – Dai commenti sessisti "carina" a quelli merito "graziato" o "geniale" passando a classificazioni legare ai santi. E' bufera sul concordo per notai del novembre 2024. Bufera sul concorso per notai. In un documento, comparso per pochi minuti ieri sul sito del Consiglio nazionale del Notariato, e poi rimosso, compaiono appunti vicino ai nomi dei candidati che hanno superato la prova scritta, come "carina", "graziato", "fenomeno". E che a breve dovrebbero affrontare l'esame orale per l'abilitazione alla professione. Graduatorie online. Ma qualcuno ha fatto in tempo a scattare lo 'screenshot' del testo che prontamente è stato diffuso e sta continuando a girare sui social network.