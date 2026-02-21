Come guardare Manchester City vs Newcastle | streaming live dettagli TV

Manchester City ha deciso di offrire la diretta del match contro Newcastle per permettere ai tifosi di seguire l’incontro in tempo reale. La partita si svolge allo stadio Etihad, dove gli spettatori possono seguire la sfida sui canali ufficiali o tramite piattaforme di streaming dedicate. La presenza di numerosi spettatori sugli spalti rende ancora più emozionante questa sfida tra due squadre in lotta per la vetta della classifica.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Guarda Man City vs Newcastle oggi mentre la squadra di Pep Guardiola cerca di colmare il divario sull’Arsenal, con QuattroQuattroDue fornendoti tutti i dettagli su live streaming e canali TV, ovunque tu sia nel mondo. Informazioni chiave Manchester City-Newcastle • Data: Sabato 21 febbraio 2026 • Orario d’inizio: 20:00 GMT 15:00 ET • Luogo: Stadio Etihad, Manchester • TV e streaming: TNT Sports (Regno Unito), Peacock (Stati Uniti), Stan Sport (Australia) • Guarda da qualsiasi luogo: Ottieni uno sconto del 70% su NordVPN Il Manchester City continua a fregarsi le mani, viste le recenti fortune dell’Arsenal in testa alla classifica della Premier League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Come guardare Manchester City vs Newcastle United: streaming live, dettagli TVQuesta sera si gioca una partita importante tra Manchester City e Newcastle United.

