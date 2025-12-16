Come guardare Cardiff City vs Chelsea | streaming live dettagli TV

Scopri come seguire in diretta Cardiff City vs Chelsea, grazie a tutte le informazioni su streaming e canali TV. Ti forniremo i dettagli necessari per seguire questa importante partita della Carabao Cup, ovunque tu sia nel mondo.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Guarda Cardiff City vs Chelsea oggi mentre i League One Bluebirds tramano un importante ribaltamento della Carabao Cup al Cardiff City Stadium, con QuattroQuattroDue fornendoti tutti i dettagli su live streaming e canali TV, ovunque tu sia nel mondo. Enzo Maresca non sembra il tipo che intraprende la strada di minor resistenza. Dopo aver interrotto una serie di quattro partite senza vittorie – il Chelsea non vinceva da quando aveva battuto il Barcellona – ha attirato i titoli dei giornali con un commento non chiarito sulla mancanza di sostegno. Martedì, nel primo quarto di finale della Coppa Carabao di questa settimana, Maresca dovrà affrontare una controparte familiare nella forma dell’allenatore del Cardiff City Brian Barry-Murphy, ex collega del Manchester City. Justcalcio.com

MATCH PREVIEW CARDIFF CITY vs CHELSEA

