Questa sera si gioca una partita importante tra Manchester City e Newcastle United. I detentori della Coppa EFL cercano di resistere e portare a casa un risultato positivo. Gli appassionati possono seguire la diretta streaming o guardare la partita in TV. La sfida si preannuncia intensa, con entrambe le squadre pronte a lottare fino all’ultimo minuto.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Guarda Manchester City vs Newcastle United oggi mentre i detentori cercano di aggrapparsi alle speranze di mantenere la Coppa EFL. Il City ha un vantaggio dominante dopo l’andata e QuattroQuattroDue ti porta tutti i dettagli su live streaming e canali TV, ovunque tu sia nel mondo. Informazioni chiave Manchester City-Newcastle United • Data: Mercoledì 4 febbraio 2026 • Orario d’inizio: 20:00 GMT 15:00 ET • Luogo: Stadio Etihad, Manchester • TV e streaming: Sky Sport (Regno Unito), Paramount+ (Stati Uniti), beIN Sports Australia (Australia) • Streaming GRATUITO: Riproduzione RTL (Belgio) • Guarda da qualsiasi luogo: Ottieni uno sconto del 70% su NordVPN La presa del Newcastle sulla Coppa EFL si sta indebolendo, ma il deficit che i detentori devono affrontare dopo l’andata di questa semifinale è già stato superato in passato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Come guardare Manchester City vs Newcastle United: streaming live, dettagli TV

Approfondimenti su Manchester City vs Newcastle United

Ultime notizie su Manchester City vs Newcastle United

