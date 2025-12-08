Colpi di pistola contro il Centro di accoglienza per migranti | si indaga

Salernotoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di tensione, nella serata di ieri, ad Agropoli, dove alcuni colpi di pistola sono stati sparati contro il centro di accoglienza per migranti situato in località Moio Alto. In particolare – secondo quanto denunciato dalla società Ernes Accoglienza che gestisce la struttura - alle ore 21:20. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

