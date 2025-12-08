Colpi di pistola contro il Centro di accoglienza per migranti | si indaga
Momenti di tensione, nella serata di ieri, ad Agropoli, dove alcuni colpi di pistola sono stati sparati contro il centro di accoglienza per migranti situato in località Moio Alto. In particolare – secondo quanto denunciato dalla società Ernes Accoglienza che gestisce la struttura - alle ore 21:20. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
New York, 8 dicembre 1980. 5 colpi di pistola risuonano all'ingresso del Dakota Building. Un folle ha sottratto alla vita un giovane uomo, un grande artista, il fondatore dei Beatles. Il mondo è scioccato. John Lennon ci lascia la musica, il ricordo, il Mito. #Joh Vai su X
8 DICEMBRE 1980 Cinque colpi di pistola sparati da un fan con problemi mentali pongono fine alla vita terrena di John Lennon. La sua musica rimarrà con noi per diversi secoli... ...nonostante Yoko Ono - facebook.com Vai su Facebook
Choc ad Agropoli: spari contro il centro di accoglienza di località Moio - In località Moio, un atto intimidatorio ha scosso la tranquillità del centro di accoglienza gestito dalla cooperativa ... Come scrive infocilento.it