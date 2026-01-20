Sparatoria ad Angri nella notte | colpi di pistola contro un' auto si indaga

Nella notte ad Angri si è verificata una sparatoria in via La Mura, con colpi di pistola contro un’auto. Un residente ha notato alcune persone sospette che sono poi fuggite a bordo di un veicolo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’evento e identificare eventuali coinvolti.

Sparatoria, la notte scorsa, ad Angri: poco dopo la mezzanotte, in via La Mura, un residente nel quartiere avrebbe notato la presenza di alcune persone sospette che poi si sarebbero allontanate rapidamente a bordo di una vettura. L’uomo avrebbe deciso di seguirle con la propria auto, ma, poco distante, l’auto dei fuggitivi avrebbe affiancato quella della vittima e sarebbe stato esploso un primo colpo d’arma da fuoco diretto alla sua vettura. Illeso, il conducente dell'auto presa di mira. Non contenti, i malviventi avrebbero nuovamente usato come bersaglio la vettura dell'uomo, nel parcheggio.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Indagini in corso da parte dei carabinieri #Angri - facebook.com facebook