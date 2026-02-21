Colpevole del reato di bancarotta fraudolenta a Firenze | arrestato nel Pisano
Un uomo di 62 anni, residente nel Pisano, è stato arrestato giovedì scorso dai carabinieri di San Romano. La sua cattura è stata possibile dopo che è stato emesso un ordine di carcerazione per bancarotta fraudolenta, reato che ha commesso a Firenze. Durante l’intervento, i militari hanno trovato l’uomo nella sua abitazione, dove si nascondeva. L’arresto è stato effettuato per garantire l’esecuzione della pena stabilita dalla giustizia.
Giovedì scorso i carabinieri della stazione di San Romano (in provincia di Pisa) hanno arrestato un uomo di 62 anni, residente nel comune, in ottemperanza a un ordine di carcerazione definitivo. Il provvedimento è stato emesso lo scorso 16 febbraio dalla Procura della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze. Il 62enne è stato riconosciuto colpevole del reato di bancarotta fraudolenta, in relazione a fatti avvenuti a Firenze nell'agosto del 2012. In ottemperanza alla sentenza, il 62enne dovrà espiare una pena detentiva di 3 anni di reclusione. L'arrestato, espletate le formalità di rito, su disposizione del sostituto procuratore di turno, è stato condotto presso la casa circondariale di Pisa, a disposizione dell'autorità giudiziaria.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
