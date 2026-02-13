’Piadineria da Linda e Drink’ Nuova attività sul lungomare

C’è una nuova piadineria sul lungomare. In viale Carducci al numero 7, Linda Sulo e suo figlio Franklin hanno aperto la “Piadineria da Linda e Drink” con una festa molto partecipata, portando sulla passeggiata una proposta semplice e fatta in casa, distinguendosi per l’uso di ingredienti freschi e una ricetta tradizionale rivisitata.

C’è una nuova piadineria sul lungomare. In viale Carducci al numero 7 è stata inaugurata la ’Piadineria da Linda e Drink’, con una festa molto partecipata, per una nuova avventura imprenditoriale che vede protagonista una mamma ed un figlio, Linda Sulo affiancata da Franklin. Il locale prende il posto del precedente bar Tintamar, che era gestito dalla famiglia dell’imprenditore ed albergatore Mauro Brighi, proprietario dell’immobile. Dopo una parentesi di drink e aperitivi, si torna al tradizionale, un punto ristoro e bar che mette al centro appunto la piadina fatta in casa secondo una ricetta del luogo, ma strizzando l’occhio anche alle proposte di bevande miscelate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

