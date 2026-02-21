cna commercio e turismo si cambia rita martinelli nuova presidente

Nei giorni scorsi l’Assemblea provinciale di Cna Commercio e Turismo, raggruppamento che associa un migliaio di imprese, ha eletto la nuova presidente del raggruppamento che ha sostituito la dimissionaria Benedetta Spattini. A raccogliere la fiducia unanime delle imprenditrici e degli imprenditori presenti è stata Rita Martinelli, titolare di Exagon Viaggi, agenzia operante a Modena. "Raccolgo questo incarico con senso di responsabilità – ha dichiarato Martinelli nel suo discorso di insediamento – Subentrare in corsa non è mai semplice, soprattutto in una fase così dinamica e complessa per i settori che rappresentiamo, ma è proprio nei momenti di cambiamento che le associazioni di categoria dimostrano il loro valore più profondo".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

