Rita Cavezzuti nuova presidente dell' Ordine degli avvocati della Toscana
Rita Cavezzuti è stata eletta nuova presidente dell'Unione distrettuale degli ordini degli avvocati della Toscana. Legale di rilievo proveniente da Arezzo, assume questo incarico con l'obiettivo di rafforzare la professione forense nella regione e promuovere iniziative a favore degli avvocati toscani.
La legale aretina Rita Cavezzuti è stata scelta come presidente dell'Unione distrettuale degli ordini degli avvocati della Toscana. L'attuale presidente dell'Ordine di Arezzo è stata eletta all'unanimità da parte dei presidenti degli ordini forensi del distretto della Corte d'appello di Firenze. Arezzonotizie.it
L'avvocato Rita Cavezzuti eletta presidente dell'Unione distrettuale degli avvocati della Toscana - L'avvocato Rita Cavezzuti, presidente dell'Ordine degli Avvocati del foro di Arezzo è stata eletta presidente dell' Unione Distrettuale degli Ordini degli Avvocati della Toscana (U. corrierediarezzo.it
