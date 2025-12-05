Il presidente della Cna Abruzzo Bernardo Sofia eletto nella nuova presidenza nazionale

Il presidente regionale della Cna Abruzzo, Bernardo Sofia, è stato eletto nella nuova presidenza nazionale della confederazione artigiana. I lavori dell’Assemblea elettiva si sono conclusi a Roma e hanno confermato Dario Costantini presidente per i prossimi quattro anni. Invece l’imprenditore. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

