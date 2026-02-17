Giada De Blanck mostra l'urna della madre Patrizia sui social | Sei tornata a casa come ti avevo promesso

Giada De Blanck pubblica sui social l’urna della madre Patrizia, spiegando di averla portata a casa dopo la morte avvenuta poco più di una settimana fa. La donna ha scritto: “Sei tornata a casa, come ti avevo promesso”, mostrando l’urna poggiata sulla mensola del soggiorno. La scena ha attirato l’attenzione di molti follower, che hanno commentato con affetto e curiosità. Giada ha deciso di condividere questo gesto intimo per rispettare la promessa fatta alla madre.

A poco più di una settimana dalla morte di Patrizia De Blanck, la figlia Giada ha condiviso sui social il momento del ritorno a casa dell'urna con le ceneri della madre. Il ricordo della donna: "Nel cuore sei e nel cuore mio vivrai sempre".