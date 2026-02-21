Il governo ha deciso di aumentare il personale dei vigili del fuoco a Foligno e Città di Castello per migliorare i servizi. Questa scelta deriva dalla necessità di rafforzare la sicurezza nelle zone più a rischio. In particolare, sono previsti più operatori e mezzi per rispondere più rapidamente alle emergenze. La decisione riguarda anche il rafforzamento delle strutture di questi distaccamenti, che riceveranno una classificazione superiore. La misura entrerà in vigore nei prossimi mesi.

FOLIGNO Via libera al potenziamento del personale del Comando dei vigili del fuoco di Perugia e all’aumento della classificazione dei distaccamenti di Foligno e Città di Castello. Il Consiglio regionale ha approvato la proposta di risoluzione predisposta dalla seconda commissione e che fa seguito alla mozione che era stata presentata dai gruppi di maggioranza con la Letizia Michelini prima firmataria. In particolare, l’atto che è stato approvato all’unanimità impegna la Giunta Proietti a "rappresentare e sostenere nelle competenti sedi istituzionali e ministeriali, la necessità di adeguare la dotazione del personale dei ruoli operativi del Comando di Perugia dei vigili del fuoco, potenziando l’organico della sede centrale per renderla simile alle dotazioni di città con analoghi indicatori territoriali e di intervento e promuovere l’elevazione della classificazione del distaccamento di Foligno da SD4 a SD5 e del distaccamento di Città di Castello da SD3 a SD4, per garantire una migliore operatività e una maggiore disponibilità di mezzi e risorse e favorire la nascita del distaccamento volontario di Cascia e di altri distaccamenti volontari della provincia di Terni".🔗 Leggi su Lanazione.it

