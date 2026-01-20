Prosciutto cotto cancerogeno? Chiarimenti sulla classificazione OMS

Recentemente sono circolate notizie e post che indicano il prosciutto cotto come cancerogeno di livello 1, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità. È importante chiarire i fatti e distinguere tra informazioni accurate e allarmismi, per comprendere meglio i rischi reali associati a questo alimento e le eventuali implicazioni sulla salute.

Negli ultimi giorni, sui social network, potreste esservi imbattuti in video o immagini allarmanti che affermano: «Il prosciutto cotto è ora classificato come cancerogeno di tipo 1 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità». Molti lettori ci hanno chiesto chiarimenti su questa notizia. La prima cosa da sapere è fondamentale: non si tratta di una novità. La classificazione delle carni trasformate e lavorate come "cancerogeni di tipo 1" è stata stabilita dall'OMS già nell'ottobre del 2015. Quindi, contrariamente a quanto alcuni post lasciano intendere, non si tratta di un nuovo studio, ma di una classificazione consolidata da oltre dieci anni.

