La classifica settimanale degli album vede un cambio al primo posto. “Anche Gli Eroi Muoiono” di Kid Yugi conquista la vetta, lasciando indietro altri artisti come Geolier e Olly. La top ten si rinnova con più presenze di alcuni nomi, segno di un mercato musicale sempre in movimento.

La Classifica Album riferita alla settimana numero 6 del 2026, ha una nuova numero uno ed un podio rinnovato nel quale troviamo Kid Yugi e Geolier che hanno raddoppiato la loro presenza in top ten insieme ad Olly. Dio Lo Sa – Atto II di Geolier, recupera una posizione e sale alla #10 (dalla #11): certificato sei volte disco di platino, il terzo lavoro in studio del rapper è presente nella Top 100 Album da 87 settimane, nel corso delle quali ha raggiunto quattro volte il primo posto. Alla #9 troviamo TonyPitony in salita dalla #13 con l’album omonimo, raggiungendo la posizione più alta dalla sua pubblicazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Classifica Album, “Anche Gli Eroi Muoiono” di Kid Yugi conquista il primo posto

Approfondimenti su Classifica Album

Milano, il rapper presenta il suo nuovo album

Kid Yugi presenta il suo terzo album in studio, intitolato

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

ANCHE GLI EROI MUOIONO (Album) - KID YUGI

Ultime notizie su Classifica Album

Argomenti discussi: KID YUGI, al n. 1 nella classifica degli album, singoli e album più venduti in formato fisico; Il ritorno di Kid Yugi con un nuovo album; Megadeth: il nuovo album stabilisce un record nella classifica di vendite italiana; È il più grande live album di tutti i tempi, il capolavoro feroce che fa impallidire anche i Sex Pistols.

Kid Yugi, Anche gli eroi muoiono debutta al primo posto: 9 brani nella top 10 singoliKid Yugi registra posizionamenti eccezionali in classifica: il suo album Anche gli eroi muoiono debutta al numero 1 della classifica album FIMI/NIQ, primo ... lifestyleblog.it

Hit parade, Kid Yugi si prende tutto, album, singoli e viniliKid Yugi asso pigliatutto. Il rapper con il nuovo album Anche gli eroi muoiono debutta al n.1 della classifica degli album, di quella di cd, musicassette e vinili e spopola in quella dei singoli con ... ansa.it

Scopri le posizioni dei nostri artisti in classifica Fimi scorrendo il carousel! ALBUM #2 GEOLIER - TUTTO È POSSIBILE #5 TONY BOY - TRAUMA #8 ACHILLE LAURO - COMUNI MORTALI #10 GEOLIER - DIO LO SA ATTO II Congratulazioni! @fimitalia facebook

Classifica #FIMI Week 6* #MaIoSonoFuoco è il 18° album più venduto della settimana *Calo dei singoli dovuto alle NE #Annalisa #News x.com