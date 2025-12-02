Silvio Viale assolto dall’accusa di violenza sessuale

La decisione del giudice. Silvio Viale, consigliere comunale torinese di Più Europa e ginecologo, è stato assolto dalle accuse di violenza sessuale legate alla sua attività professionale. Dopo una lunga serie di denunce, il procedimento si è concluso con la dichiarazione del gup secondo cui "il fatto non costituisce reato". Le accuse e il processo. I capi d'imputazione erano quattro e riguardavano presunti comportamenti inopportuni e molesti nei confronti di giovani pazienti. La procura aveva richiesto un anno e quattro mesi di pena, ma il giudice ha escluso qualsiasi rilevanza penale nei fatti contestati.

