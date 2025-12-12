Sono stato assolto dall’accusa di evasione fiscale I brand e le persone mi hanno abbandonato Vi ho odiati | lo streamer St3pny si sfoga su YouTube

Lo streamer St3pny annuncia di essere stato assolto dall'accusa di evasione fiscale, condividendo la sua esperienza attraverso un video su YouTube. In un lungo sfogo, il creator ha ripercorso le difficoltà affrontate durante il procedimento legale, le conseguenze sul suo rapporto con brand e pubblico, e i sentimenti di rabbia e delusione provati negli ultimi anni.

St3pny è stato assolto dall’accusa di evasione fiscale. La notizia arriva direttamente dallo youtuber che ha raccontato la storia con un video sulla piattaforma: “Non sapete quante volte in questi anni ho sperato di registrare questo contenuto”. Stefano Lepri, il nome dello streamer all’anagrafe, ha parlato delle difficoltà vissute dal 2021, quando in tribunale fu condannato a 8 mesi di reclusione per non aver dichiarato allo Stato 75 mila euro di Iva. “Ieri era l’ultima data disponibile, poi il caso sarebbe caduto in prescrizione e avrei lottato alla ricerca della verità invano”, ha detto il ragazzo, in passato uno degli streamer con più visualizzazioni su YouTube. Ilfattoquotidiano.it

