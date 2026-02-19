Comunione e Liberazione ricorda don Giussani | una messa anche per celebrare il nuovo statuto e le sfide future

Comunione e Liberazione ricorda don Giussani il giorno del 21° anniversario della sua morte e del 44° anniversario del riconoscimento pontificio della Fraternità. La comunità di Forlì ha organizzato una messa per commemorare il fondatore e celebrare il cammino fatto finora. La cerimonia si terrà nella chiesa locale, attirando fedeli e membri della comunità. Durante la messa, saranno ricordati i valori portati avanti da Giussani e le sfide da affrontare nel futuro. La celebrazione rappresenta un momento di riflessione e gratitudine.

La celebrazione sarà presieduta da Mons. Enrico Casadei Garofani, vicario generale della Diocesi Forlì Bertinoro Numerose messe saranno celebrate in Italia e nel mondo, presiedute da cardinali e vescovi. A Forlì la celebrazione sarà presieduta da Mons. Enrico Casadei Garofani, vicario generale della Diocesi Forlì Bertinoro, e si terrà domenica 22 febbraio alle 18.30 nella chiesa di San Giovanni Battista in Coriano, in via Pacchioni 44A. L’avvocato Valerio Girani, responsabile della comunità di Cl di Forlì, ricorda i due avvenimenti che stanno segnando in modo decisivo la vita del movimento e che accompagnano le sfide del futuro.🔗 Leggi su Forlitoday.it

