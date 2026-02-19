Comunione e Liberazione ricorda don Giussani | una messa anche per celebrare il nuovo statuto e le sf

Comunione e Liberazione ricorda don Giussani, morto nel 2005, per il suo ruolo nel fondare l’associazione e guidarla negli anni. La celebrazione si svolge con una messa speciale, in cui si ricorda il suo esempio di fede e dedizione. La comunità si riunisce anche per approvare il nuovo statuto, che mira a rinnovare le attività e coinvolgere i giovani. La cerimonia si terrà nella chiesa di Milano, con partecipanti provenienti da tutta Italia. La giornata si conclude con un momento di confronto tra i membri.

Comunione e Liberazione: Ricordo di Don Giussani, Nuovo Statuto e Prospettive Future. La comunità di Comunione e Liberazione si prepara a un fine settimana di commemorazione e riflessione. Domenica 22 febbraio, nella chiesa di San Giovanni Battista a Coriano, si terrà una Santa Messa in ricordo di don Luigi Giussani, nel 21esimo anniversario della sua scomparsa, e per celebrare il 44esimo anniversario del riconoscimento pontificio della Fraternità. L’evento, presieduto da Mons. Enrico Casadei Garofani, vicario generale della Diocesi di Forlì Bertinoro, assume particolare significato in un momento di rinnovamento per il movimento, segnato dall’approvazione di un nuovo Statuto e da un recente incontro con Papa Leone XIV.🔗 Leggi su Ameve.eu

