Non è indagato ma si rivolse alla cosca Commisso | si dimette l’assessore comunale di Siderno Carlo Fuda
Carlo Fuda, assessore comunale di Siderno, si è dimesso dopo essere stato citato nelle carte di un'inchiesta sulla cosca Commisso. La decisione è arrivata in seguito a un colloquio con i magistrati, durante il quale ha ammesso di aver contattato alcuni membri della famiglia mafiosa per questioni legate alle politiche abitative. Fuda ha consegnato le sue deleghe alla sindaca Mariateresa Fragomeni, lasciando i ruoli di Manutenzione, Decoro Urbano e Verde Pubblico, Cimiteri e Impianti Sportivi.
È finito nelle carte dell’inchiesta sulla cosca Commisso e si è dimesso l’assessore comunale di Siderno Carlo Fuda che ha inviato una lettera alla sindaca Mariateresa Fragomeni rassegnando nelle sue mani le deleghe alle Politiche della casa, Manutenzione, Decoro Urbano e Verde Pubblico, Cimiteri e Impianti Sportivi. La vicenda è legata a quanto è emerso nel provvedimento di fermo che la Dda di Reggio Calabria ha eseguito nei giorni scorsi a Siderno dove il procuratore Giuseppe Borrelli e il coordinatore della Distrettuale nella zona jonica Giuseppe Lombardo hanno stroncato una delle più potenti famiglie della ‘ndrangheta, i Commisso appunto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
